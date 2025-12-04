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Арт-ужин: «Классика на все времена: «золотой век Голливуда» в кино и моде»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4300₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Что может быть лучше, чем встречать 2026 в образе томной гламурной кинодивы? Тебя ждёт обсуждение эстетики «старого» Голливуда, образов знаменитых кинодив 1930-х годов в скульптурных платьях из сияющих тканей, высоких перчатках, с укладками-«волной» и яркими губами в фильмах и рекламных съемках той эпохи. Будут вспоминать образы киноактрис из легендарных голливудских фильмов, созданных в период «золотого века», которые всё ещё восхищают любителей кино и вдохновляют современных фэшн-дизайнеров и стилистов: Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Вивьен Ли, Мэрилин Монро и другие легенды, ставшие иконами стиля на все времена. Обсудят вневременную классику с Илектрой Канестри — экспертом в области моды и дизайна, лектором Московского Музея Современного Искусства, журналистом, куратором и преподавателем Британской Высшей Школы Дизайна и Московской Школы Кино. В стоимость билета включены 1 welcome drink и фуршетный стол. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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