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Лекция и дегустация. Сальвадор Дали. Гений и наследие

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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3900₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Этим уютным, осенним вечером, тебя приглашают в атмосферное арт-пространство — «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где исследуют феномен одного из самых загадочных и эпатажных художников XX века — Сальвадора Дали. Два лектора за один вечер проведут тебя в мир, где искусство, фантазия и реальность переплетаются. Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото. О чём пойдёт речь: — разные периоды творчества Дали и их особенности; — тайные смыслы его полотен и связь с психоанализом; — почему часы «стекают», фигуры искажаются, а бабочки появляются в самых неожиданных местах; — как проходил его необычный ритуал засыпания с ключами в руке; — и, конечно, разговор о главной музе художника — Гале. И, конечно, всё это — под сопровождение специально подобранных образцов вин России по классификации Сальвадора Дали, специально для тех, кто считает вино частью мирового искусства.

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