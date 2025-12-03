Этим уютным, осенним вечером, тебя приглашают в атмосферное арт-пространство — «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, где исследуют феномен одного из самых загадочных и эпатажных художников XX века — Сальвадора Дали. Два лектора за один вечер проведут тебя в мир, где искусство, фантазия и реальность переплетаются. Секретный бонус: возможность выйти на крышу и сделать памятные фото. О чём пойдёт речь: — разные периоды творчества Дали и их особенности; — тайные смыслы его полотен и связь с психоанализом; — почему часы «стекают», фигуры искажаются, а бабочки появляются в самых неожиданных местах; — как проходил его необычный ритуал засыпания с ключами в руке; — и, конечно, разговор о главной музе художника — Гале. И, конечно, всё это — под сопровождение специально подобранных образцов вин России по классификации Сальвадора Дали, специально для тех, кто считает вино частью мирового искусства.