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Итальянский вечер: Чао, Италия!

Кафе Баловень, Валовая ул., 11/19

Начало:

Завершение:

от 2400₽ до 6500₽
Возраст 12+
Спектакли
Еда

Про событие

Внимание: перенос события на 11.12.2025, 19:30. Тебя ждёт цветущая Италия в необычайно веселой компании! Согласись, ведь как это здорово, оказаться в Италии, не уезжая из Москвы... Рим, Флоренция, Милан, Венеция и другие городки, великие люди, культурные феномены... И конечно, вино и пляжи! Романтический вечер перенесёт тебя на время в Италию. Это настоящий спектакль-путешествие - новый формат театрального и гастрономического развлечения Будет звучать живая музыка, наливаться вино... И компанию нам составит никто иной, как сам граф Калиостро. Тебя ждёт элегантный театральный ужин Каменный гость - театральное шоу за столиком кафе. Это настоящий Театр и камерная обстановка. И, по секрету, у организаторов будет секретный гость - тот самый небезызвестный слуга двух господ. Формат: спектакль из 3 историй о современной Италии по 15 минут, в антракте можно заказать еду и напитки. А после спектакля интерактив all'italiana со зрителями и фотосессия! Заказ по меню, за столиком только ты и твоя компания (при условии оформления 2-ух билетов и более). При покупке только 1 билета ты приобретаешь место за столиком, где могут быть размещены ещё 1-2 человека Сбор гостей 19.00-19.30. Начало спектакля в 20.00

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