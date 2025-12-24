Внимание: перенос события на 24.12.2025, 19:00. Иммерсивная лекция-дегустация о доме моды Коко Шанель, о стиле, который стал образом эпохи, и женщине, которая умела перешить саму жизнь под собственную выкройку. Ты узнаешь: — О чём может рассказать маленькое чёрное платье? — Что скрывает за собой легендарный аромат N°5? — Сколько рукопожатий между хрупкой Коко и гигантом-основателем американской киностудии MGM? Диалог Франции и Америки и немного шарма — Стравинский: был или не был? Участники лекции смогут потрогать и сравнить разный текстиль, полюбоваться жемчугом и ощутить тот самый запах культовых духов. Лекцию проведёт искусствовед и дизайнер Елена Гончар, а сопровождать вечер будет изысканная дегустация французских вин. Дресс-код в духе Шанель приветствуется — лучших ждут подарки и бокал шампанского от «Крыши и Выше».