ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Дегустация игристых со всего мира

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать, что стоит взять к столу на праздник. В бокалах окажутся пузырьковые со всего света. Попробуешь разные стили, сравнишь их характеры и узнаешь, чем отличаются методы их создания. Почему у одного вина пузырьки такие нежные, а у другого звонкие и дерзкие? Опытные сомелье обязательно расскажут про основы дегустации и поделятся лайфхаками, как легко ориентироваться в магазине и выбрать игристое, которое точно украсит твой новогодний вечер. В стоимость билета включена дегустация 5 игристых вин + welcome-drink, а также небольшие закуски.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста