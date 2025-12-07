Квартирник при свечах, посвященный кинороману - Ирония судьбы или с легким паром: презентация с разбором фильма: киноляпы, лучшие моменты и живые истории картины. Будут затронуты и комедийные и трагедийные аспекты киноромана. Тебя ждет тотальная новогодняя атмосфера: ёлка, оливье, мандарины, медовик, глинтвейн, вино, пряный чай... А так же мини-ярмарка из эксклюзивных игрушек на елку, вин, сыров и других сюрпризов! План мероприятия: 17.00 - 17.30 - приветственный фуршет с тематическими блюдами и вином 17.30 - 18.45 - творческая часть 18.45 - 19.15 - сырная дегустация ремесленных сыров 19.15 - 19.45 - винная дегустация крафтовых вин 19.45 - 21.00 - after party с музыкой и танцами Мероприятие пройдет в красивом и уютном пространстве со свечами в новогодней атмосфере. Дресс-код предпочтителен вечерний, классический или праздничный. Куранты тоже будут!