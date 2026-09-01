Продолжение проекта «Человек, природа, нейросеть» (2024). Выставка «Интерполяция 2.0» — это логическое развитие идей предыдущего проекта Ольги Мирошниченко. Первая выставка задавала вопрос о возможности сосуществования человека и искусственного интеллекта. Текущий проект — демонстрирует сам процесс этого сосуществования — момент, когда алгоритм перестает быть внешним наблюдателем и начинает не просто заполнять пространство между привычными формами, а подменять их. Выставка построена как линейный маршрут, где зритель проходит путь эволюции «цифровой материи» — от куска кремния до алгоритмов, интерпретирующих смыслы. Один из главных вопросов проекта: что происходит с эстетикой, когда алгоритмы начинают не просто копировать форму, а подменять её собой? Ответ каждый посетитель должен найти для себя сам, не просто созерцая выставку, а ощутив себя частью нового цифрового мира.