Театральный практикум по актёрскому мастерству и режиссуре, где можно экспериментировать, играть и исследовать себя через взаимодействие с другими. Здесь не будет скучных лекций о театре. Ты сразу в деле. За два часа ты попробуешь: — актёрские и режиссёрские упражнения; — работу с телом, голосом и вниманием; — импровизацию; — взаимодействие с партнёром; — работу с пространством; — создание сценического образа; — режиссёрские задачи и создание собственного этюда. В чём фишка? Театр — это очень точный способ исследовать себя. Когда тебе дают партнёра, задачу и пространство, вдруг становится видно то, чего обычно не замечаешь: как ты проявляешь инициативу, насколько умеешь слушать, что делаешь, когда не знаешь правильного ответа, как реагируешь на другого человека. Можно попробовать действовать совсем не так, как привык. А ещё интересно посмотреть, каким ты становишься рядом с разными людьми. Поэтому здесь можно не просто познакомиться с новыми людьми, а реально что-то вместе создать — буквально за одно занятие. Почему стоит прийти? Если хочется: — встряхнуться и выйти из привычной рутины; — попробовать что-то действительно новое; — включить творческое мышление; — лучше почувствовать себя; — проверить, что ты можешь больше, чем привык думать; — познакомиться с интересными людьми через совместное действие; — просто получить необычный опыт. Театральный опыт не нужен. Можно прийти одному, с другом или вообще никого не знать. А если после практикума захочется продолжить — можно попасть в театральную мастерскую «Алхимия театра» и пройти более длинный путь: от первых упражнений и этюдов до создания настоящего спектакля. Форма одежды — удобная, чтобы свободно двигаться. С собой — сменная обувь или носки. Регистрация обязательна. Количество мест ограничено. Ведущая — Мария Малиновская, режиссёр театра и кино, театральный педагог, более 16 лет в театре и кино.