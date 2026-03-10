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Музыкальное лото: МузЛото

Сержант Пеппер
улица Чапаева, 94

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Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Антистресс-вечеринка МузЛото - это микс дискотеки, лото и массового караоке. Создали «антистресс» в индустрии досуга. Вечеринки идеально вписываются в веллнесс-тренды и позволяют молодёжи отдыхать, как это ярко делали миллениалы в нулевые, но при этом сохранять режим, здоровье и красоту. А плейлист полностью отражает модное течение, впадающее в ностальгию, драйв Кадышевой, смыслы Киркорова и эмоции Жени Трофимова. По сути — это лото, в которое играли наши бабушки. Но вместо цифр — песни. Вместо серьёзного дяди-ведущего зажигательные и обворожительные шоумены. Бренд МузЛото напоминает, что отдыхать — нормально, веселиться — важно, а любить себя — это база. Миссия — быть причастными к счастью других людей, создавать современные решения, которые дарят радость и способствуют расслаблению, позволяя каждому наслаждаться жизнью в полной мере.

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