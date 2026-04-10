Экстремальный и ироничный проект основателей питерской группы «Аффинаж» Эма Калинина и Сергея Сергеича. Свежие творения и любимые песни в классическом душевном звучании. Готовься хором петь про разобранную и самопал, про чебуреки и сок, про былые времена и новую этику. И, конечно же, про ягоду.