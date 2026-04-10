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Быдлоцыкл

Sgt. Pepper's Bar, Красноармейская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Экстремальный и ироничный проект основателей питерской группы «Аффинаж» Эма Калинина и Сергея Сергеича. Свежие творения и любимые песни в классическом душевном звучании. Готовься хором петь про разобранную и самопал, про чебуреки и сок, про былые времена и новую этику. И, конечно же, про ягоду.

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