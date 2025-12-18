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Роспись пряников

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

Начало:

Завершение:

3600₽
Возраст 6+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На этом мастер-классе ты освоишь как минимум 2 техники декора с пряниками: ручная роспись глазурью и роспись золотым кандурином. Ты получишь теоретический материал с рецептом пряничного теста и рецепт правильной глазури. Узнаешь как и сколько по времени хранить пряничные изделия. После мастер-класса, ты сможешь удивлять своих родных и близких оригинальными подарками, сделанными с душой. Кондитер Жанна каждому уделит внимание и подскажет, если что-то не получится. Каждый участник может заранее выбрать набор пряников: Большой набор в коробочке 25*25см в серой коробке +(снежинки) — 3600 рублей Малый набор в коробочке 20*20см в белой коробке - 2800 рублей

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