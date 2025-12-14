Арт-завтрак, на котором у тебя будет возможность взглянуть на зимние праздники под новым углом, понять их глубинный смысл и насладиться атмосферой волшебства, наполняющей декабрьские дни. Тебя ждёт путешествие по лабиринтам символов и традиций зимних праздников. Эта лекция – больше, чем просто рассказ о Рождестве и Новом годе. Это погружение в историю, культуру и искусство, сплетённое воедино вековыми обычаями Европы, России и других стран. В стоимость билета включены лекция, фотограф, розыгрыш подарков и завтрак. На выбор предлагается 1 блюдо: – Сырники – Рисовая каша – Блинчики с гречихой и уткой – Тонкие блинчики со сметаной – Натуральный йогурт Для всех гостей на столах будет предусмотрено ассорти разнообразной выпечки и пирожные на выбор: медовик и наполеон. Чай/кофе и бокал игристого – всем гостям. Лектор: Вера Донец – автор статей, книг и телевизионных передач по истории русского искусства, старший научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Закончила исторический факультет МГУ, отделение истории искусства. Много лет читает лекции и проводит тематические экскурсии по экспозициям Третьяковской галереи. Всего 20 мест, забронировать можно на сайте.