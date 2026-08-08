Эта история произошла в Париже. Самолюбивый и весьма состоятельный герой всё же решается наладить свою личную жизнь. Но у судьбы на него другие планы... Ведь чтобы встретить настоящую любовь, нужно многое осознать... Ну и конечно же случай! Представляешь, как простая случайность может изменить жизнь сразу нескольких людей? Именно об этом тебе предстоит узнать в романтической комедии «Свидание».