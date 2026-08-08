Возраст 16+
Спектакли
Еда
Про событие
Эта история произошла в Париже. Самолюбивый и весьма состоятельный герой всё же решается наладить свою личную жизнь. Но у судьбы на него другие планы... Ведь чтобы встретить настоящую любовь, нужно многое осознать... Ну и конечно же случай! Представляешь, как простая случайность может изменить жизнь сразу нескольких людей? Именно об этом тебе предстоит узнать в романтической комедии «Свидание».
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи