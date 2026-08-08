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  1. Казань
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Свидание

Театр Даниила Миронова
улица Баумана, 70

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Эта история произошла в Париже. Самолюбивый и весьма состоятельный герой всё же решается наладить свою личную жизнь. Но у судьбы на него другие планы... Ведь чтобы встретить настоящую любовь, нужно многое осознать... Ну и конечно же случай! Представляешь, как простая случайность может изменить жизнь сразу нескольких людей? Именно об этом тебе предстоит узнать в романтической комедии «Свидание».

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