Лекция-дегустация пройдёт в уютном пространстве «Квартира с видом», с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья, посвящённую удивительному союзу двух великих искусств — балета и живописи в соединении с изысканными французскими винами. Два лектора за один вечер откроют тебе новый мир, используя визуальное и вкусовое восприятие. Лекцию проведёт Калачева Арина — искусствовед, специализирующийся на западном и русском искусстве 19-20 веков. Программа лекции: — История зарождения балета — Влияние балета на живопись — Творчество великих художников-балетоманов — Эпоха Дягилева и русский балет — Современное взаимодействие искусств Лекция будет сопровождаться дегустацией французских вин от Евгения Ярославского, который учился во Франции в Сорбонне, много лет работает в винной отрасли и является настоящим знатоком французских вин.