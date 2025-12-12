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Рождественский базар

Карболитовская улица, 1/6

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Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Три дня атмосферного рождественского базара. — Три дня маркета на 150+ отборных локальных брендов Сибири: одежда, керамика, украшения, сладости и, конечно же, очень много новогодних подарков — Сезонный гараж сейл с зимними аутифами, праздничными нарядами и книгами — Фудзона с готовой едой, свежей выпечкой, десертами и рождественскими напитками — Десятки занятий и мастер-классов: адвент-календари, лепка из глины, рисование, шитье и многое другое — Детский уголок с няней и игры на сцене — Рождественская музыка с виниловых пластинок, джазовый концерт и много живых выступлений — Сбор подарков для дома престарелых, беспроигрышная лотерея и другие добрые дела — Обмен подарками вслепую — Встречи со старыми друзьями, новые знакомства и та самая атмосфера Организатор принимает заявки на участие от мастеров. Ссылка на анкету: https://forms.yandex.ru/u/690041c790fa7b1335e47024/ Даты: 12-14 декабря с 12:00 до 20:00 (в пятницу — с 14:00) Вход свободный.

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