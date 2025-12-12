Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда
Про событие
Три дня атмосферного рождественского базара. — Три дня маркета на 150+ отборных локальных брендов Сибири: одежда, керамика, украшения, сладости и, конечно же, очень много новогодних подарков — Сезонный гараж сейл с зимними аутифами, праздничными нарядами и книгами — Фудзона с готовой едой, свежей выпечкой, десертами и рождественскими напитками — Десятки занятий и мастер-классов: адвент-календари, лепка из глины, рисование, шитье и многое другое — Детский уголок с няней и игры на сцене — Рождественская музыка с виниловых пластинок, джазовый концерт и много живых выступлений — Сбор подарков для дома престарелых, беспроигрышная лотерея и другие добрые дела — Обмен подарками вслепую — Встречи со старыми друзьями, новые знакомства и та самая атмосфера Организатор принимает заявки на участие от мастеров. Ссылка на анкету: https://forms.yandex.ru/u/690041c790fa7b1335e47024/ Даты: 12-14 декабря с 12:00 до 20:00 (в пятницу — с 14:00) Вход свободный.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи