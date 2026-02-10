Пробежка на 5 км в компании единомышленников в лёгком темпе и с кофейным зарядом. Во время пробежки пообщаешься, познакомишься и подкрепишься интересными разговорами. А после финиша тебя ждёт горячий кофе! Все собранные средства за участие в Коферане будут отправлены в благотворительный фонд «Счастье детям». Сбор участников с 09:45. Старт в 10:00 у Завтра,Кать.