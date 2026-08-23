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Оберег твоей силы

Арт-пространство «Сальвия», пр.Кузнецкий, 67, 2 этаж

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Встреча в безопасном пространстве, где психология встречается с творчеством, а натуральные камни становятся тихими помощниками. Что будет: *заметишь свои скрытые опоры, о которых давно забыл; *создашь Карту силы — личный образ того, куда ты идёшь; *выберешь камень под свой запрос и сделаешь украшение-талисман, который будет напоминать о личном якоре. Проведут встречу гештальт-терапевт Аня Шинкарчук и мастер обережных украшений Лена Сальвия. Количество мест ограничено. Запись по телефону и в тг @skazki_beloy_lisy или @Anna_Shinkarchuk

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