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Бьюти-бранч «Секреты стройности»

«Забой», шахтёрский ресторан
Строителей б-р. 21

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Гастро-бьюти-эксперимент. Нутрициолог Екатерина Денисова и бренд-шеф Владимир Брагин познакомят с методом FMD через авторское меню с продуктами от «Фрешик». Это не просто бранч — это знания. Ты уйдёшь не только с чувством сытости, но и с готовыми рецептами, которые легко повторить дома. Команда @sheknows_beauty раскроет секреты ухода: техники лимфодренажного массажа и индивидуальные консультации по подбору косметики от Алёны Фейст. Дресс-код: белые и зелёные оттенки. Подробности и бронь по телефону

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