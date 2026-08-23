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Пленэр в ботаническом саду

Кузбасский ботанический сад, Октябрьский проспект, 90

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от 1000₽ до 1300₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Свободный пленэр в маленьком домике Кузбасского ботанического сада. Будешь созерцать, учиться писать акварелькой этюды и пить горячий чай. Стоимость: 1000р участие + вход в сад (200-300р) Все материалы включены . Одевайся теплее и выбирай удобную обувь, т.к. рисовать будешь стоя на месте. Запись по предоплате 50% Вопросы в лс @golubAU

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