Свободный пленэр в маленьком домике Кузбасского ботанического сада. Будешь созерцать, учиться писать акварелькой этюды и пить горячий чай. Стоимость: 1000р участие + вход в сад (200-300р) Все материалы включены . Одевайся теплее и выбирай удобную обувь, т.к. рисовать будешь стоя на месте. Запись по предоплате 50% Вопросы в лс @golubAU