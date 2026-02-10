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[перенесено] Мастер-класс по нейрографике

РК Империя, Воскресенская улица, 10

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Нейрографика — не просто рисование, это метод работы с подсознанием. С помощью простых линий и форм ты будешь снимать внутренние блоки, находить нестандартные решения и гармонизировать своё состояние. Тебя ждут приятные подарки и индивидуальный прогноз на 2026 год. Стоимость: 2000р — для новичков, с обучением. 1500р — для тех, кто уже умеет рисовать и знаком с базой. Бронирование мест по телефону

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