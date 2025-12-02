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Рождественский чай от бабы Марты

Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя ждёт мастер-класс по приготовлению ароматного новогоднего чая со специями. Этот чудесный напиток согреет длинными зимними вечерами, подарит праздничное настроение, а также послужит превосходным подарком для родных и знакомых. Самое время начать готовить, чтобы к празднику чай успел как следует настояться и пропитаться теплым ароматом пряностей. С собой необходимо принести удобную емкость для хранения чая и хорошее настроение. Ведущая – Юлия Родионова. Вход по предварительной записи.

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