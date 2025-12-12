Дегустация шампанских вин. Разберёшься в стилях, производителях, и гастрономических сочетаниях с одним из самых популярных напитков. Шампани, которые будут представлены: — Pierre Gimonnet & Fils – Cuis 1er Cru, Brut Blanc de Blancs — Lanson – Le Black Creation 257 — Chanoine Freres – Brut — Chanoine Freres – Reserve Privee Demi-Sec — Geoffroy – Rose de Saignee, Premier Cru — Geoffroy – Ratafia de Champagne Дегустация включает в себя лёгкие закуски.