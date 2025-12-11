ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Настоящий оливье: старинный рецепт Нового года

Кулинарная студия Alex.Kirko, Суворовский проспект, 23

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 5900₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Кулинарный мастер-класс, закуски от шеф-повара, игристое, лекция от историка и легендарный новогодний салат. Представь, что можно не просто попробовать тот самый дореволюционный салат Оливье, а буквально перенестись в эпоху его создания. Тебя ждет арт-ужин, где под истории о старом Петербурге от краеведа Нанико Соколовой ты приготовишь и попробуешь исторически верный рецепт салата Оливье. Ты сможешь вдохнуть ароматы прошлого, наблюдая за шеф-поваром или участвуя в процессе, а затем сесть за общий стол, чтобы ощутить вкус эпохи. Это путешествие во времени, где история становится осязаемой, а новогодняя легенда — съедобной. Формат мероприятия предполагает либо показательный мастер-класс (наблюдение за процессом готовки за 5 000 р.), либо практический мастер-класс (самостоятельное приготовление блюда за одним столом с шеф-поваром за 5 900 р.). Общение с шеф-поваром, гостями и лекция входят в оба тарифа.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста