Кулинарный мастер-класс, закуски от шеф-повара, игристое, лекция от историка и легендарный новогодний салат. Представь, что можно не просто попробовать тот самый дореволюционный салат Оливье, а буквально перенестись в эпоху его создания. Тебя ждет арт-ужин, где под истории о старом Петербурге от краеведа Нанико Соколовой ты приготовишь и попробуешь исторически верный рецепт салата Оливье. Ты сможешь вдохнуть ароматы прошлого, наблюдая за шеф-поваром или участвуя в процессе, а затем сесть за общий стол, чтобы ощутить вкус эпохи. Это путешествие во времени, где история становится осязаемой, а новогодняя легенда — съедобной. Формат мероприятия предполагает либо показательный мастер-класс (наблюдение за процессом готовки за 5 000 р.), либо практический мастер-класс (самостоятельное приготовление блюда за одним столом с шеф-поваром за 5 900 р.). Общение с шеф-поваром, гостями и лекция входят в оба тарифа.