Для блеска глаз: дегустация игристых и шампанских вин. Организаторы придумали не только классный способ провести вечер, но и отличную возможность выбрать с чем в бокале встречать Новый год. Отыщешь золотую середину между «Советским» и оригинальным, но дорогим Champagne. Наконец-то, разберёшься, чем отличается резервуарный метод от традиционного, Кава — от Просекко, а шампань — от всего остального. Что пробуешь? - Просекко I Castelli Romeo e Giulietta (белое, брют, Италия) попробуешь вместе с легкими закусками на основе морепродуктов. - Кава Borrasca (белое, брют, Испания) – с салатом с морепродуктами - Креман Jaillance Cremant de Die (белое, брют, Франция) – с горячей закуской из птицы. - Шампань Beaumont des Crayeres Grande Reserve (розе, брют, Франция) подадим с белой рыбой.