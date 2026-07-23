Тебя ждёт путешествие в мир, где вкус рассказывает историю. Шесть миров, одна легенда. Когда-то их объединяла Атлантида — символ гармонии и изобилия. Теперь Вода, Механика, Земля, Огонь, Лес и Воздух раскрываются как живые цивилизации, каждая со своей эстетикой, звуком и вкусом. Мир может существовать в гармонии только при условии соблюдения равновесия. Но, увы, иногда этот баланс нарушается. Это история о том, как прекрасный мир исчез, а после него остались только мифы и послевкусие. Теперь лишь легенды об Атлантиде будоражат умы и беспокоят сердца. Режиссёр Алексей Франдетти и концепт-шеф Станислав Песоцкий создают не просто ужин, а многослойное переживание. Панорамные проекции 360°, живой вокал и яркие гастрономические подачи погружают в историю, где каждый вкус – это шаг вглубь философии стихий.