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Атлантида. Тайна шести миров

Гастрономический театр Svet
Подкопаевский переулок, 4А

Начало:

Завершение:

25000₽
Возраст 6+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Тебя ждёт путешествие в мир, где вкус рассказывает историю. Шесть миров, одна легенда. Когда-то их объединяла Атлантида — символ гармонии и изобилия. Теперь Вода, Механика, Земля, Огонь, Лес и Воздух раскрываются как живые цивилизации, каждая со своей эстетикой, звуком и вкусом. Мир может существовать в гармонии только при условии соблюдения равновесия. Но, увы, иногда этот баланс нарушается. Это история о том, как прекрасный мир исчез, а после него остались только мифы и послевкусие. Теперь лишь легенды об Атлантиде будоражат умы и беспокоят сердца. Режиссёр Алексей Франдетти и концепт-шеф Станислав Песоцкий создают не просто ужин, а многослойное переживание. Панорамные проекции 360°, живой вокал и яркие гастрономические подачи погружают в историю, где каждый вкус – это шаг вглубь философии стихий.

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