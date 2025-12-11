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Предновогодний ужин с винным сопровождением — северная гастрономическая история от бренд-шефа gt. Режиса Тригеля отправит в путешествие по холодным регионам, каждый из которых раскрывается через локальные продукты. Бронь столика по телефону.
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