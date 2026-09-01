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Завтрак с искусством: Фрида Кало

Бутик апарт-отель «Окно», улица Петровка, 26с3

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Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Кажется, её знают все: монобровь, цветы в волосах, яркие мексиканские платья, автопортреты. Но за этим почти идеально собранным образом скрывается жизнь, в которой было так много боли, любви, измен, операций, страсти и упрямства, что иногда сложно поверить, что всё это досталось одному человеку. Будут смотреть картины — много, близко и с теми деталями, после которых они начинают читаться совсем иначе. Будет не «лекция со слайдами», а красивое воскресное погружение в Мексику, искусство и жизнь совершенно невероятной женщины. Локация: прекрасное место в центре Москвы, скрытое от суеты. Множество наград за уют, дизайн и отношение к посетителям. Бонус: В этот раз для гостей запланирована дополнительная мини экскурсия по одному мало известному историческому месту, которое тебя обязательно влюбит в себя, но это пока секрет. В стоимость включён вкусный завтрак — шведский стол, домашние блюда от доброго шеф-повара. Каждый выберет на свой вкус. Проводник в творческий мир: Виктория Можарова — куратор, популяризатор искусства и путешествий, 8 лет сотрудник ГМИ им. Пушкина, художник, музыкант, обаятельная, чуткая, внимательная к вопросам и предложениям.

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