Покататься на коньках, с горящими щеками завалиться в гости и разлить всем по чашкам самый ароматный и согревающий напиток... Но здесь не ищут стандартных путей, поэтому на клубе любителей кофе «Доживём до понедельника» будешь готовить кофейный глинтвейн на рождественском зерне. А ещё на встрече среди участников ведущая клуба, Диана, разыграет кое-что кофейно-новогоднее. Присоединиться можно, даже если ты не был на прошлых встречах клуба.