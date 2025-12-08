Кофейный клуб: Кофейный глинтвейн
проспект Ленина, 50
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Покататься на коньках, с горящими щеками завалиться в гости и разлить всем по чашкам самый ароматный и согревающий напиток... Но здесь не ищут стандартных путей, поэтому на клубе любителей кофе «Доживём до понедельника» будешь готовить кофейный глинтвейн на рождественском зерне. А ещё на встрече среди участников ведущая клуба, Диана, разыграет кое-что кофейно-новогоднее. Присоединиться можно, даже если ты не был на прошлых встречах клуба.
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