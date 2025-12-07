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Культограм: «Жемчужины русского балета»

Джаз-клуб Эссе
ул. Пятницкая, дом 27, стр. 3а

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Еда

Про событие

Культограм — современный лекторий, который проводит вдохновляющие встречи с экспертами в атмосферных местах города. На вечере ты узнаешь: — Кого и почему называли «русским Лебедем», и как Анна Павлова превратила этот образ в мировой бренд? — Чьи выступления в «Лебедином озере» и «Спящей красавице» критика называла «техническим совершенством»? — Какая из балерин первой в России исполнила знаменитые 32 фуэте и как ей это удалось? — Секрет десерта «Павлова» и как он связан с балетом? — Чем отличались друг от друга стили и амплуа трёх звёзд, и что их объединяло на сцене?

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