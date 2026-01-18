Один из старейших и красивейших садов страны откроется для тебя особенным образом: камерно, без толп и очередей, с дегустацией прямо среди пальм и лиан. Проводник — Ирина Нужина, гид, который умеет рассказывать так, что начинаешь любить каждый листок. Познакомишься с растениями и узнаешь, какой вкус скрыватся за их причудливыми формами. — Знаешь ли ты, что квасят не только капусту, но и листья пальмы? — Что инжир опыляется крошечными осами, которые залетают прямо внутрь плода? — Откуда пошёл «карат» — мера для драгоценных камней? — Почему у драцен кроваво-красный сок? — И какое отношение пробковое дерево имеет к твоему бокалу вина? Будешь пробовать на вкус то съедобное, что встретишь в путешествии по субтропикам. От экзотических фруктов до неочевидных частей привычных растений. Место встречи: ул. Профессора Попова, д. 2. (метро Петроградская). Вход с наб. р. Карповки временно закрыт