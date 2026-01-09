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Испанский рождественский обед с рассказом

El Tinto, Лиговский проспект, 1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Шеф Даниэль из Испании подготовит настоящее испанское праздничное угощение: тебя ждут деликатесные нарезки, крем-суп из морепродуктов, запечённое мясо и традиционный рождественский десерт роскон. Под звон бокала кавы (искристого испанского вина) все участники загадают самые заветные желания — по-настоящему по-испански. Меню: Нарезка испанских колбас (сальчичон, чоризо и фуэт) Крем суп из морепродуктов Редондо — мясо, запечённое с медом и грецкими орехами Рождественский пирог ?роскон с сюрпризом Кава

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