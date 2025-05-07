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Путешествие по пузырькам

улица Некрасова, 3-5В

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация игристых вин со всего мира. Тебя ждёт: - 5 вин из разных стран (например: Италия (Просекко), Франция (Шампань), Испания (Кава), Германия (Зект), Россия/ЮАР/другой неожиданный вариант - Подача с закусками-компаньонами (сыр, устрицы, фрукты, локальные специалитеты к каждому вину) Сомелье расскажет: - История региона и метода производств - Почему у каждого вина свой характер (климат, сорт винограда, технология) - Как правильно пить (температура, бокал, сочетания) Интерактив: - Мастер-класс по сабражу - Гости попробуют угадать страну по вкусу: мини-викторина с призом – бокал вина в подарок - Фото с шампанским: имитация брызг в замедленной съемке - Сравнение молодого и выдержанного игристого Мероприятие длится 1,5 часа. Регистрация по телефону +7 (981) 841-56-38

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