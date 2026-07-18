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Арт-вечер у Сальвадора Дали. Пишем картины и дегустируем напитки

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Тебя приглашают создать свой сюрреалистический шедевр. Если ты ранее не держал кисть в руках, не переживай, у тебя точно все получится. Ты будешь рисовать вместе с профессиональным художником, который поможет тебе раскрыть свой творческий потенциал и создать произведение, которое будет отражать ваши эмоции и впечатления. Под чутким руководством сомелье ты насладишься разнообразием ароматов и вкусов вин, а также узнаешь полезные советы и интересные факты о процессе производства и хранения вина. В программе: — создание твоей картины в стиле Сальвадора Дали и других выдающихся художников; — винная дегустация в компании сомелье; — знакомство с творчеством гениев. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия. *В день мероприятия 2 этаж (залы Сальвадора Дали) работают до 19:45. Будь внимателен!

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