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Мастер-классы
Еда
Про событие
Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запекаться, всех гостей ждёт экскурсия по музею с увлекательными рассказами об истории татарского народа и несколько тематических фото-локаций. В завершении - настоящее татарское чаепитие с национальным сладостями и свежеиспечёнными треугольниками.
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