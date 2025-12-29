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Мастер-класс по приготовлению эчпочмака

Дом-музей «Бик тэмле. Бик матур», улица Каюма Насыри, 1/5Б

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 0+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Ты узнаешь о секретах приготовления эчпочмака - символа татарской национальной кухни. Ведущий мастер-классса покажет несколько видов защипывания эчпочмаков. А пока они буду запекаться, всех гостей ждёт экскурсия по музею с увлекательными рассказами об истории татарского народа и несколько тематических фото-локаций. В завершении - настоящее татарское чаепитие с национальным сладостями и свежеиспечёнными треугольниками.

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