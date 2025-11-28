Два дня праздника! В программе приветственный сабраж, праздничный квиз, посвященный винотеке, проекту «О винах России. С любовью», российскому (и не только) вину и Санкт-Петербургу. Вино будет литься рекой: с 19:00 до 21:30, в пятницу и субботу, ты сможешь пить вино, сколько пожелаешь. Конечно, о закусках тоже позаботятся. А ещё будут музыка и танцы! Билет на вечеринку стоит 3300 рублей (1000 рублей из которых – это депозит, который ты сможешь использовать на покупку любых напитков в винотеке), и это настоящий all inclusive: — Сабраж — Квиз с призами — Винный безлимит — Закуски — Танцы — Море хорошего настроения Участие только по записи и 100% предоплате. Все места с посадкой, всего 30! Бронирование и оплата мест только по телефону: +79213119849 (WhatsApp/Telegram @olov25).