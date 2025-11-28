ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

День Рождения винотеки «Русское вино»

Русское вино, 9-я линия Васильевского острова, 36

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Два дня праздника! В программе приветственный сабраж, праздничный квиз, посвященный винотеке, проекту «О винах России. С любовью», российскому (и не только) вину и Санкт-Петербургу. Вино будет литься рекой: с 19:00 до 21:30, в пятницу и субботу, ты сможешь пить вино, сколько пожелаешь. Конечно, о закусках тоже позаботятся. А ещё будут музыка и танцы! Билет на вечеринку стоит 3300 рублей (1000 рублей из которых – это депозит, который ты сможешь использовать на покупку любых напитков в винотеке), и это настоящий all inclusive: — Сабраж — Квиз с призами — Винный безлимит — Закуски — Танцы — Море хорошего настроения Участие только по записи и 100% предоплате. Все места с посадкой, всего 30! Бронирование и оплата мест только по телефону: +79213119849 (WhatsApp/Telegram @olov25).

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йогатерапия
Йогатерапия

Бесплатно

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста