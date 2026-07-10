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Экскурсии на производство сидра Gravity Project

улица Степана Разина, 9

Начало:

Завершение:

2600₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Что будет на экскурсии: — Заглянешь в то самое место, где начали делать фруктовые сидры до того, как это стало мейнстримом — Познакомишься с процессом производства и выдержки сидра — Каждый гость собственноручно наполнит сидром бутылку, закупорит её и попрактикуется на этикетировщике — В виде сувенира заберёшь с собой бутылочку сидра — Продегустируешь 9 видов сидра с небольшими закусками (крекеры/гриссини) и попробуешь себя в мастерстве сабража Продолжительность - 1,5-2 часа Ближайшие экскурсии: Июль: 10 июля 19:30 11 июля 14:00 и 17:00 12 июля 14:00 и 17:00 17 июля 19:30 18 июля 14:00 и 17:00 19 июля 14:00 и 17:00 24 июля 19:30 25 июля 14:00 и 17:00 26 июля 14:00 и 17:00 Август: 1 августа 14:00 и 17:00 2 августа 14:00 и 17:00 7 августа 19:30 8 августа 14:00 и 17:00 9 августа 14:00 и 17:00 14 августа 19:30 15 августа 14:00 и 17:00 16 августа 14:00 и 17:00 21 августа 19:30 22 августа 14:00 и 17:00 23 августа 14:00 и 17:00 28 августа 19:30 29 августа 14:00 и 17:00 30 августа 14:00 и 17:00

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