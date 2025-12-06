Дегустация, на которой ты сможешь разобраться в игристых так, чтобы точно знать, что стоит взять к столу на праздник. В бокалах окажутся пузырьковые со всего света. Попробуешь разные стили, сравнишь их характеры и узнаешь, чем отличаются методы их создания. Почему у одного вина пузырьки такие нежные, а у другого звонкие и дерзкие? Опытные сомелье обязательно расскажут про основы дегустации и поделятся лайфхаками, как легко ориентироваться в магазине и выбрать игристое, которое точно украсит твой новогодний вечер. В стоимость билета включена дегустация 5 игристых вин + welcome-drink, а также небольшие закуски.