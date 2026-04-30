Ты станешь частью хора, который поёт на разные голоса незаезженные красивейшие традиционные песни. Без подготовки и обязательного идеального слуха и голоса. И никаких ряженых и прочей клюквы. В этот раз — весенние песни. Попоёшь хором с Лелей и Мариной из группы Hodila izba, в ещё под аккомпанемент фортепиано, гитары и гармони. Ну и потанцуешь. Идеальный слух и голос тоже не нужны. Знание песен или какой-то опыт в этом деле тоже. Главное — прийти и участвовать. Это будет нестрашно, безопасность и нежность — организаторский конёк. Ты немного разомнешь связки и дыхание, а потом будешь веселиться и петь. Причём на разные голоса. И у тебя получится. А потом — будешь пробовать русские чаи и вина — там тоже много богатств.