Чайная альтернатива: Белые чаи
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
600₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
Белый чай — самый загадочный и нежный из всех. Его не обжаривают и не скручивают, позволяя природе говорить самой за себя. Приходи на тихое чайное путешествие, где попробуешь расшифровать его шёпот. Попробуешь белые чаи во всём их разнообразии: от чистых сортовых чаёв разной выдержки и сырья (от нежных почек до зрелых листьев) до изысканных версий с натуральной цветочной ароматизацией. Будешь не просто пить чай, а учиться его понимать. Что тебя ждёт: — 5 шагов в мир белого чая: от эталонной классики до редких жемчужин. — Тренировка обоняния: используются эфирные масла, чтобы «разложить» аромат чая на составляющие и научиться точнее распознавать его сложные ноты. — Ведущий — практикующий чайный мастер, лично бывавший на чайных плантациях. Запись и вопросы в тг организатору. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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