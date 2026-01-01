Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием музыкальных пластинок. За 2-3 часа ты сможешь сделать рисунок вином на бумаге. Навыки не требуются, художник всегда поможет. Идеально для встречи с подругой или свидания. Арт-вечеринки проходят с четверга по субботу. Удобную дату ты можешь выбрать при покупке билета.