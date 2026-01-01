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Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином

Арт-студия Кати Звездиной
Кадетская линия, 5к2В

Начало:

Завершение:

от 7500₽ до 10000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием музыкальных пластинок. За 2-3 часа ты сможешь сделать рисунок вином на бумаге. Навыки не требуются, художник всегда поможет. Идеально для встречи с подругой или свидания. Арт-вечеринки проходят с четверга по субботу. Удобную дату ты можешь выбрать при покупке билета.

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