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Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
Кадетская линия, 5к2В
Начало:
Завершение:
от 7500₽ до 10000₽
Возраст 16+
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Еда
Про событие
Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием музыкальных пластинок. За 2-3 часа ты сможешь сделать рисунок вином на бумаге. Навыки не требуются, художник всегда поможет. Идеально для встречи с подругой или свидания. Арт-вечеринки проходят с четверга по субботу. Удобную дату ты можешь выбрать при покупке билета.
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