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Владимир Гиляровский: Дядя Гиляй, Московский бытописатель, Король репортёров

Дом Фарфора, Неглинная улица, 9

Начало:

Завершение:

6800₽
Возраст 0+
Еда

Про событие

Лекция с Никитой Брусиловским о Владимире Гиляровском — человеке, который так много знал о Москве. Всё это далеко не полный список титулов Владимира Гиляровского. Его газетные публикации в Москве конца XIX–начала ХХ века пересказывали наперебой, о них спорили до хрипоты: одни читатели восхищались, другими ужасались, третьи возмущались, но равнодушных не было вовсе. А его книгой «Москва и москвичи» зачитывались многие поколения, да и сегодня интерес к ней не угас. Но что известно о самом Гиляровском? Ведь он вовсе не был москвичом по рождению, а происходил из куда более дальних краёв. Более того, в его биографии немало белых пятен, которые он сам вовсе не собирался освещать — поэтому сегодня восстановить многие детали весьма непросто. Ты узнаешь: — Кто научил Гиляровского борьбе и физкультуре — Где ему пригодилась недюжинная сила — Когда Гиляровский стал знаменит в Москве — Почему тираж его книги был сожжён полицией — Как Гиляровский едва не погиб на Ходынке — Что он написал после революции Что входит в стоимость: — Лекция — Прекрасное пространство — Фуршет от ЦДЛ — Фотограф — Подарки — Специальные предложения от дома фарфора с новогодней коллекцией — Игристое

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