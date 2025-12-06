Просветительская алко-экскурсиия о том, как веселились в столице до революции купцы, военные и студенты. Читая о дореволюционных кутежах в классической литературе, невольно начнёшь стыдиться своих скромных похождений. В XIX веке умели прожигать жизнь с размахом: шампанское, вино и водка лились рекой, состояния древних родов в один вечер проигрывали в карты или бросали к ногам цыганских танцовщиц. Такое поведение вызывает у современного человека одновременно восхищение и недоумение. В рамках этой прогулки ты посетишь три рюмочных в старинном районе Замоскворечье и попытаешься разобраться, как, а главное зачем так яростно кутили наши славные предки. Узнаешь: — Почему русские были самыми лучшими дуэлянтами — Какой храм был построен на деньги от продажи табака и водки — Кто почти выпил реку Москву — Где похоронены главные алкоголики XIX века — Как купеческая удаль втянула Россию в войну — Кто рубил топорами пальмы в «Яре» — И многое другое На маршруте тебя ждут бары: Горбуфет «Шашлычная» — бар в сердце Пятницкой в котором кутеж не утихает ни на минуту. Настойки в советском стиле, бутерброды и легендарные блюда с мангала. Рюмочная «Курорт» — место, которое перенесет вас в Крым или на Черноморское побережье Кавказа. Экзотические настойки и чебуреки под ностальгическую музыку. Рюмочная «Бухта» — микро-рюмочная во дворе Музея флота. Сложносочиненные авторские настойки на любой вкус под аккомпанемент еды от Burger Heroes.