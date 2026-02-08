На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Также можно будет изготовить стандартный бенто торт и нарисовать классный рисунок или написать цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее), по запросу можно запаковать тортик в бенто-бокс.