Бенто торт в стиле «Ламбет»
Духовской переулок, 17
Начало:
Завершение:
4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Также можно будет изготовить стандартный бенто торт и нарисовать классный рисунок или написать цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее), по запросу можно запаковать тортик в бенто-бокс.
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