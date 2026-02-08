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Бенто торт в стиле «Ламбет»

My Hygge Place на «Тульской»
Духовской переулок, 17

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе каждый ты соберёшь торт из уже заранее приготовленных заготовок (бисквит, начинка, крем) и украсишь винтажными рюшами, узорами и цветами из крема. Также можно будет изготовить стандартный бенто торт и нарисовать классный рисунок или написать цепляющую фразу (референсы рисунка необходимо подготовить заранее), по запросу можно запаковать тортик в бенто-бокс.

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