...А тебя тоже коробит фраза «мы просто друзья»? Что, блин, значит «просто»?! Да для того, чтобы стать друзьями нужно пройти миллион испытаний: от стыдных ночных признаний, до совместных блужданий по промзоне. Не говоря уже о том, что вечные дедлайны, изматывающий рабочий график и домашние дела сильно подтачивают даже сложившуюся дружбу, что говорить о появлении новой?
И тут на помощь приходит механика дейтинга.
Иронично, но поиск друзей в приложении для знакомств одновременно и проще и сложнее, чем в реальной жизни. С одной стороны, ты сразу видишь анкету человека: его увлечения, стиль общения — и уже понимаешь, где вы совпадаете. С другой, а как должен выглядеть первый шаг? «Привет, я думаю, ты классный, давай попробуем подружиться»?
Во избежание неловких разговоров у нас есть лайфхак — отметка «хочу пойти». Она была придумана как раз для того, чтобы:
- Создать удобный повод написать, ведь по делу завязать разговор проще.
- Была возможность скорее довести общение до живой встречи. Всё-таки «химия» важна в любых отношениях.
«Хочу пойти» — это «аналог лайка для живого общения»: максимально ни к чему не обязывающая штука, создающая возможность двум людям поймать контакт. О, ты собираешься на эту выставку? Кайф, я тоже, погнали вместе?
Вы не обещаете друг другу «попробовать», не ставите цель «узнать друг друга лучше». Вы просто идёте на мероприятие, которое нравится вам обоим. Завяжется общение — класс. Не завяжется — просто хорошо проведёте время. Всё максимально беспроигрышно и расслабленно, что скажешь?
Чтобы было проще пощупать эту тему, собрали самые «хочупойтишные» события твоего города: компанию точно найдёшь.
Москва
Мастер-классы, за которыми можно непринуждённо поболтать:
Бенто-торт – это съедобная открытка, весом 400-450 грамм, для 2-4 человек, который является сейчас самым трендовым десертом. Самое важное, что с тобой будет работать не просто кондитер, но и художник...
Мастер-класс посвящен трендовому направлению в дизайне интерьеров (dopamine decor). Суть концепции — использование ультра-ярких цветов, наивных паттернов и забавных форм, которые стимулируют выработку...
Чтобы ручки и фломастеры принял переработчик, из них нужно удалить стержень и ме...
Бесплатно
На мастер-классе ты сможешь создать уникальную композицию из натуральных масел. Прямо на встрече можно будет выбрать, какой формат тебе ближе: масляные духи объёмом 6 мл или спиртовые духи объёмом 12...
Забудь о привычных букетах — на этом мастер-классе ты сможешь сделать цветы, которые не завянут и не требуют полива. В технике Тиффани ты освоишь работу с витражным стеклом. Почувствуй себя художнико...
Совместные прогулки:
Кофе, особенно по утрам, неотъемлемая часть жизни большинства москвичей. Но как развивалась кофейная история Москвы? С какого момента кофе стал не просто напитком, а стилем жизни горожан? Попробуешь...
Увлекательное, деликатное, чувственное путешествие по интимным историям Москвы от раскрепощённости 20-х до советского аскетизма более позднего периода. Помнишь, как весь мир узнал, что «в СССР секса ...
Ну кто из нас хоть в раз жизни, пусть не вслух, а в сердцах, не использовал креп...
от 1700₽
Здесь переплелись мистика и история, городские предания и будоражащие воображение тайны, зодиакальная карта города, неординарная подача материала и многое другое. Идеально для романтиков, авантюристов...
Экскурсия в Масонский Храм Великой Ложи России, которая проводится самими масона...
4400₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивны...
2999₽
Вместе на спорте:
Практика, где можно начать день с движения, замедлиться и переключиться с городс...
1200₽
По пятницам, в 8 утра проводятся открытые беговые тренировки по красивым улочкам Арбата и набережной. Тренировки будет проводить тренер студии Sculpt Мария Андреева — профессиональный бегун и кандидат...
На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...
3500₽
Вечерняя практика в особняке, где будешь дышать под треки Drake, Eminem, Cardi B...
2500₽
События из мира искусства, которые потом можно горячо обсудить:
Выставка, посвящённая искусству лидера группы «Гражданская оборона». Традиционно фигура Егора Летова рассматривается сквозь призму его музыкального и поэтического новаторства, неотделимого от экспре...
XVI Международная «Фотобиеннале-2026», которая представит российскую и междунаро...
700₽
Выставка, задуманная как медитативное пространство паузы и проживания пустоты. Здесь особое значение имеют не только сами объекты, но и отношения между ними. Энгава, сад камней, настоящий чайный дом....
То ли слишком абсурдный, то ли слишком реалистичный сюжет: московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только расте...
В этом проекте куратор Татьяна Палеева рассматривает не только сложные связи, которые возникают между Художником-Морем-Зрителем в результате их взаимодействия, но и социо-экологические проблемы: загря...
Выставка «Весть 2.0» посвящена художественной интерпретации способов получения и передачи информации. Она продолжает проект «Весть», проходивший в корпусе Бенуа Русского музея в 2024 году. Сквозная т...
В основе проекта лежит представление о рисовании как особой форме речи. Для Гатавана изображение становится способом говорить о том, что не поддается словесному описанию. Сам художник определяет сво...
Спектакль полон эротического слога, женской красоты и, конечно, юмора. Это комед...
9000₽
Здесь можно повеселиться:
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
Погружение в мир тайн, интриг и острых ощущений. Где волшебство Хогвартса сменяется в грандиозную Галактическую баталию, плавно перетекающие в эпичную борьбу за власть над кольцом всевластия Клуб со...
Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...
от 5000₽
Как комики придумывают шутки, сценарии для скетчей, идеи для миниатюр? «Разгоны...
от 750₽
Игротека по настольным играм с игромастерами от магазина настольных игр Hobby Games. Каждый участник игротеки получит возможность погрузиться в мир новых игр, о которых раньше только мечтал, или же н...
Играешь в го? А может, всегда мечтал научиться? Приходи на встречи игрового клуб...
Бесплатно
И другие поводы зависнуть вместе:
Вечер, на который ты сможешь прийти со своей книгой, почитать под спокойную музыку, обсудить книги и познакомиться с новыми людьми. Здесь можно найти новых друзей, компанию на вечер и получить заряд ...
Участники будут играть на гитарке, болтать, объедаться вкусняшками — в общем, кл...
800₽
Санкт-Петербург
Гуляем, бегаем, активничаем:
Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Петербурга с приятным алкогольным сопровождением. Посетишь место, которое называли «брюхом Петербурга», пройдёшься вдоль к...
Исследуешь те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговоришь о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянешь на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его...
На занятиях от Puppy Сlub ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками ...
2500₽
Выставки и спектакли, которые потом обсудите:
Человек может годами строить жизнь, которая подходит всем — кроме тебя самого. ...
1000₽
Выставка обращается к метаморфозе как к эстетической и философской категории, раскрывающей процессы непрерывного превращения материи, образа и смысла. В представленных произведениях изменение понима...
Фабрика Лимонной Кислоты превратилась в цветущий сад: открылась новая выставка о...
от 400₽
Театральный хоррор, в котором жуть — это не только мрак, но и взросление. Здесь ...
от 2300₽
Рейв-сказка для взрослых по мотивам Джанни Родари. Актеры театра «Зал#3» перечи...
от 1500₽
Контакт с «другой стороной» всегда занимал умы человечества и вызывал неподдельн...
от 1870₽
Вечеринки и концерты:
Концерты с видеопроекцией в Пушкинской кирхе. Будут дополнены визуальным сопрово...
1000₽
Премьерный музыкальный вечер в особняке Матильды Кшесинской. Роскошные убранств...
от 5000₽
Мастер-классы, где можно поболтать за работой:
На мастер-классе ты погрузишься в удивительный мир запахов, узнаешь, как строится современный процесс создания ароматов. Ты сможешь определить свои обонятельные предпочтения, познакомишься с «пирамидо...
С хлопьями на завтрак та же история, что и с молоком. Из своей вручную сделанной мисочки всё вкуснее! А когда она надоест, можно использовать как кашпо, например. На этом мастер-классе по лепке ты мо...
Есть особая эстетика в том, чтобы заваривать кофе в посуде, созданной своими руками. На этом мастер-классе ты создашь форму, которая идеально подойдёт к твоей любимой кружке и сделает каждое утро особ...
Создай милые интерьерные вещицы, сочетающие в себе провокацию и искусство на мастер-классе по керамике. Для неё, для него. Форму, назначение, размер и цвет изделия выбираешь только ты. Длительност...
Ты научишься работать в смешанной технике: эпоксидная смола и спиртовые чернила. Узнаешь о специфике совмещения этих двух материалов и важных нюансах в работе с ними. Своими руками создашь набор из д...
Мастер-класс по лепке, который пройдёт в уютной Оранжерее Таврического сада. Отправляйся в увлекательное творческое путешествие, где ты сможешь создать свои собственные керамические шедевры в окружен...
Идеальный мастер-класс по керамике для поклонников восточного минимализма и любителей творческих экспериментов. Освой старинную японскую технику «агатовой керамики» – нерикоми. Под руководством маст...
И немножко разных тусовок:
Погрузись в мир интриг, стратегий и неожиданных поворотов. В этой игре тебе предстоит стать частью команды мирных жителей или мафии, прокачать свои навыки в общении, умении убеждать и слушать других. ...
Шоу, где комики шутят о прочитанных книгах. Тебя зовут похихикать над книжками...
750₽
Екатеринбург
Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России собе...
от 590₽
Проект знакомит с отдельными главами десятилетней истории лаборатории печатного искусства ПиранезиLAB, предлагая взглянуть на них как на последовательность опытов и ситуаций, в которых печатное искусс...
Самый длинный хребет в Челябинской области, вытянувшийся на 68 километров. Здесь ты увидишь неповторимой красоты поднебесную страну с развалинами «городов», изваяниями и глухими реликтовыми ельниками....
Юмористическое женское шоу, где девушки не только шутят, но и пьют. А это значит...
1000₽
Мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда под бокал вина. Что тебя ждёт? Познакомишься с разными видами морепродуктов: креветки, кальмары, мидии и узнаешь, как ...
Безумно смешная, абсурдная, умная комедия о вечном. Если ты хочешь не только от души посмеяться, но и заглянуть в бездну бытия — этот спектакль для тебя. Программисту Сергею доставляют посылку трое к...
Это комедийное шоу, где зрители погружаются в полную темноту, чтобы ощутить юмор...
1000₽
Стендап от 2 крутых опытных комиков. Концерт точно будет смешным, сюрприз только...
1200₽
Новосибирск
Экскурсия по станциям метро, на которой ты встретишь северных оленей, алтайские петроглифы, сможешь рассмотреть витражи и мозаики, а также заглянешь на железнодорожный вокзал. Каждая станция новосиби...
Эта экскурсия не об истории и архитектуре. Она подойдет тем, кто уже знаком с историей города и его знаковыми местами, но хотел бы увидеть чуть больше. Ты увидишь стрит-арт: муралы, малые скульптуры и...
Выставочный проект новосибирской художницы Аделаиды Рош — мастера мозаики, представительницы старейшей итальянской школы. Название отсылает к латинскому слову transitorius — «преходящий», «мимолётный...
Ты наверняка знаком с тем чувством недовольства, которое перерастает в ярость. К...
от 1800₽
Это больше, чем обычный концерт: музыка, свет и визуальные эффекты объединятся, чтобы полностью погрузить тебя в атмосферу любимых историй и кинематографических миров. В программе прозвучат произведе...
Литературно-комедийное шоу, где комики и писатель Александр Бессонов обсуждают р...
от 800₽
Опытные комики и новички, которые хорошо зарекомендовали себя на сцене, будут пр...
от 500₽
Казань
Что такое живопись сегодня? На протяжении истории ответ на этот вопрос менялся вместе с представлениями о самом искусстве. В Средневековье живопись обращалась к духовному миру, в эпоху Возрождения —...
Для любителей юмора с перчинкой. Шоу для тех, кто не смущается на темах 18+, а ...
от 600₽
Знакомый всем и полюбившийся каждому формат. Шоу, где выступают резиденты разных...
400₽
Лучший материал от самых крутых комиков Казани и других городов России. Шутки,...
от 600₽
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам — иммерсивны...
от 1899₽
Нижний Новгород
Выставочный проект, в котором художник обращается к игре с масштабом, чередуя ма...
200₽
Любимая нижегородцами экскурсия по старинному кварталу. Бери своих друзей и прих...
700₽
Вечер качественного юмора и искреннего смеха в первом и единственном стендап-клу...
100₽
Специальный мастер-класс от гончарной школы Колокол и Пуэрной. Что тебя ждёт: —...
2900₽
Мультимедийный спектакль-сказка для взрослых, открывающий двери во вселенную Сал...
от 1300₽
Ростов-на-Дону
Программа экскурсии знакомит с традициями стеклодувного мастерства и показывает ...
1350₽
Спектакль, как и в рассказе М.Булгакова, представляет собой дневник морфиниста. ...
от 850₽
Кто такие Станиславский и Чехов? Что за принципы и метод? Мы познакомим тебя с т...
1500₽
Мультимедийное симфоническое шоу, где магия кино встречается с праздничным уютом...
от 2300₽
Мультимедийное симфоническое шоу, где собраны лучшие мелодии из самых популярных...
от 2500₽
Краснодар
Увлекательная игра, в которой шахматы становятся метафорой жизни, отношений и вл...
от 1100₽
Красота и юмор отлично сочетаются. Особенно когда речь идёт о стендапах Ольги Ма...
от 1800₽
В суете современного мира у взрослых совсем не остаётся времени пообщаться со св...
от 700₽
Спектакль в стиле декаданс, по мотивам жизни поэта серебряного века, основателя символизма — Валерия Брюсова и художественного вымысла. 8 тайных комнат, с росписями, которым более 100 лет, 3 часа имм...
Каждый из нас боится совершать ошибки и как-то неверно выделиться из толпы. И ин...
от 700₽
Кемерово
Главный винный фестиваль Кузбасса. В программе: безлимитная дегустация, более 2...
3000₽
Иммерсивная выставка, объединяющая творчество Ивана Айвазовского и Винсента ван ...
350₽
Мультимедийная выставка, посвященная творчеству лётчика-космонавта СССР Алексея ...
250₽
Три дня атмосферного рождественского маркета. В программе: - Главный дизайн-ма...
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Ну что, кажется, стратегия для первого шага есть. Осталось только найти на этот первый шаг силы! Об этом, кстати, писали вот здесь.