Отношения — это не только про любовь; друзей и единомышленников тоже попробуй найди. Да что там: иногда просто поиск компании на выставку или настолки превращается в изнурительный квест. Попробуем починить?

Что будет в статье:

...А тебя тоже коробит фраза «мы просто друзья»? Что, блин, значит «просто»?! Да для того, чтобы стать друзьями нужно пройти миллион испытаний: от стыдных ночных признаний, до совместных блужданий по промзоне. Не говоря уже о том, что вечные дедлайны, изматывающий рабочий график и домашние дела сильно подтачивают даже сложившуюся дружбу, что говорить о появлении новой?

И тут на помощь приходит механика дейтинга.

Иронично, но поиск друзей в приложении для знакомств одновременно и проще и сложнее, чем в реальной жизни. С одной стороны, ты сразу видишь анкету человека: его увлечения, стиль общения — и уже понимаешь, где вы совпадаете. С другой, а как должен выглядеть первый шаг? «Привет, я думаю, ты классный, давай попробуем подружиться»?

Во избежание неловких разговоров у нас есть лайфхак — отметка «хочу пойти». Она была придумана как раз для того, чтобы:

Создать удобный повод написать, ведь по делу завязать разговор проще. Была возможность скорее довести общение до живой встречи. Всё-таки «химия» важна в любых отношениях.

«Хочу пойти» — это «аналог лайка для живого общения»: максимально ни к чему не обязывающая штука, создающая возможность двум людям поймать контакт. О, ты собираешься на эту выставку? Кайф, я тоже, погнали вместе?

Вы не обещаете друг другу «попробовать», не ставите цель «узнать друг друга лучше». Вы просто идёте на мероприятие, которое нравится вам обоим. Завяжется общение — класс. Не завяжется — просто хорошо проведёте время. Всё максимально беспроигрышно и расслабленно, что скажешь?

Чтобы было проще пощупать эту тему, собрали самые «хочупойтишные» события твоего города: компанию точно найдёшь.

Москва

Мастер-классы, за которыми можно непринуждённо поболтать:

Совместные прогулки:

Вместе на спорте:

События из мира искусства, которые потом можно горячо обсудить:

Здесь можно повеселиться:

И другие поводы зависнуть вместе:

Санкт-Петербург

Гуляем, бегаем, активничаем:

Выставки и спектакли, которые потом обсудите:

Вечеринки и концерты:

Мастер-классы, где можно поболтать за работой:

И немножко разных тусовок:

Екатеринбург

Новосибирск

Казань

Нижний Новгород

Ростов-на-Дону

Краснодар

Кемерово

Ну что, кажется, стратегия для первого шага есть. Осталось только найти на этот первый шаг силы! Об этом, кстати, писали вот здесь.