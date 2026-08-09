Исследуешь те улицы и дома, которые были задокументированы в романе. Поговоришь о событиях, вдохновивших писателя на работу. И взглянешь на Петербург Достоевского как на метафору душевных терзаний его героев. 1. Поговоришь о жизни и творчестве писателя, его взглядах на общество и человеческую природу 2. Вспомнишь реальные события, вдохновившие Достоевского на создание романа 3. Разглядишь в Петербурге метафору душевных конфликтов и моральных дилемм героев «Преступления и наказания» 4. Пройдёшь по дворам, тесным улочками и тёмным переулкам, чтобы лучше прочувствовать атмосферу Петербурга 19 века 5. Особое внимание уделят главному герою «Преступления и наказания» — Родиону Раскольникову. Пройдёшь его маршрутами и остановишься перед домом старухи-процентщицы, в котором произошло преступление 6. Рассмотришь и другие места, которые были заложены в топографию романа: дом Сонечки Мармеладовой, трактир «Хрустальный дворец», полицейскую контору, дом городских учреждений 7. По пути отметишь несколько мест, связанных непосредственно с автором романа и его не всегда благопристойным образом жизни Это индивидуальная экскурсия. Можно прийти одному или с компанией до 15 человек.