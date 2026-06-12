Спектакль, как и в рассказе М.Булгакова, представляет собой дневник морфиниста. Персонажи оказываются заперты в закрытом пространстве, внутри которого возникают темы мужского и женского, падения гения, соблазна, слабости человека перед чем-то вышним, невозможности изменить внутреннее и внешнее или одно через другое. В этом множестве вопросов без ответов каждый может найти что-то своё, что волнует его ежесекундно, в данный момент. Проследовать за героем или пойти своим путём внутри сознания. Выбор за тобой.