Драма «Морфий»
D30 Space, Донская улица, 30
Начало:
Завершение:
от 850₽ до 1750₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Спектакль, как и в рассказе М.Булгакова, представляет собой дневник морфиниста. Персонажи оказываются заперты в закрытом пространстве, внутри которого возникают темы мужского и женского, падения гения, соблазна, слабости человека перед чем-то вышним, невозможности изменить внутреннее и внешнее или одно через другое. В этом множестве вопросов без ответов каждый может найти что-то своё, что волнует его ежесекундно, в данный момент. Проследовать за героем или пойти своим путём внутри сознания. Выбор за тобой.
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