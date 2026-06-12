Театр «ТЕГ» представляет спектакль «Обычный праздник» — историю двух людей вне времени и пространства. По мотивам пьесы Славомира Мрожека «Эмигранты», написанной почти 50 лет назад. Первый — простой работяга, приехавший в чужую страну заработать, а второй — образованный, политический эмигрант. Что держит их вместе? Кажется, что герои — абсолютно разные люди, но в ходе ожесточённого спора они узнают о себе много нового. Главным оказывается то, что оба они заперты в капкан своих убеждений и мировоззрений. В первую очередь эта пьеса об одиночестве человека. В пьесе говорится о том, о чём люди обычно молчат. «Все мы эмигранты в этом мире», — говорит режиссёр Юрий Купавых. Продолжительность показа: 1 час 30 минут.