Фабрика Лимонной Кислоты превратилась в цветущий сад: открылась новая выставка от Сообщества Современных Сибирских Художников. Проект обращается к образу цветка как к знаку памяти, утраты, хрупкости и возрождения, выходя за пределы его привычной декоративной символики. Центральное место в экспозиции занимает «Райский сад» Павла Брата — масштабная инсталляция из искусственных цветов, собранных в гирлянду длиной около 2,5 километра. Работа соединяет образы памяти и ритуала и обращается к теме перерождения материала в новом контексте. Специально для выставки Павел Зуданов создал надувную скульптуру «Хищный». Она продолжает серию его монохромных объектов, посвящённых мрачным и вытесненным сторонам природы и тому, как они отражаются в человеческом сознании. Работы становятся частью коллективного высказывания, в котором цветение становится метафорой непрерывности жизни, ее способности возрождаться и обретать новые формы. Выставка создает пространство между прошлым и будущим, памятью и возможностью нового начала. Пространство работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00.