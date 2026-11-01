Обнажённая Венера на блюде, русалки в шампанском и танцы одалисок на столах — чем ещё развлекали искушенную публику в ресторанах дореволюционного Петербурга? Лекция-коктейль «В Питере пить и закусывать! Трактирно-ресторанная история дореволюционного Петербурга». В дореволюционной столице умели кутить с поистине императорским размахом! Гвардейские офицеры проводили ночи в компании балерин, шампанское лилось рекой, а в некоторых ресторанах гостям предлагали совершенно неожиданные «блюда». Например, в знаменитой «Вилле Родэ» можно было заказать «Венеру» — обнажённую красавицу, которую выносили на огромном подносе среди цветов и фруктов. Гости осыпали её купюрами и поливали шампанским. И это далеко не самая удивительная история ресторанного Петербурга. На лекции узнаешь: — Как Пётр I приучал придворных к застольям и зачем открыл Аустерию? — Почему посещение ресторана «Палкин» могло стоить офицеру карьеры? — Как петербургские кутилы проводили в ресторанах несколько суток подряд и при чём здесь строительство Синагоги? — Какие пикантные развлечения, необычные деликатесы и гастрономические причуды предлагали лучшие заведения столицы? Также тебя ждёт гид по лучшим и худшим заведениям столицы XIX века и рассказ о самых изысканных и странных деликатесах той эпохи. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности Российской империи — Мария Персиянова. В билет входит: — любой алкогольный коктейль или безалкогольный напиток; — закуска: тарталетки с тунцом/ тартаром из говядины; — лекция в камерной атмосфере (около 1,5-2 часов). Идеальная площадка для погружения в эпоху. Именно здесь в 1906 году открылся один из первых коктейльных баров Российской империи. Сегодня его историческая атмосфера воссоздана по архивным материалам.