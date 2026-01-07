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Орган в планетарии. Рождество

Планетарий 1
наб. Обводного канала, 74Ц

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 3500₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Волшебный зимний вечер, рождественское чудо и невероятное звучание органной музыки – всё это ждёт на концерте «Орган в Планетарии. Рождество». Шедевры мировой музыки — Бах, Пёрселл, Моцарт, Гендель и Вивальди прозвучат под сводом огромного купола, на котором будут появляться дальние планеты, россыпь звёзд и бескрайнее космическое пространство.

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