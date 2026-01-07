Волшебный зимний вечер, рождественское чудо и невероятное звучание органной музыки – всё это ждёт на концерте «Орган в Планетарии. Рождество». Шедевры мировой музыки — Бах, Пёрселл, Моцарт, Гендель и Вивальди прозвучат под сводом огромного купола, на котором будут появляться дальние планеты, россыпь звёзд и бескрайнее космическое пространство.